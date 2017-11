Nemultumirea lui Iohannis: Este o incercarea nepotrivita si nu va ramane asa

Presedintele a avut o reactie categorica in privinta modificarii prevederii care permite sefului statului sa refuze o data numirea magistratilor.

“Este o incercarea nepotrivita si nu va ramane asa. Am spus de la inceput, am de gand sa fac tot ce poate sa faca presedintele intr-un parcurs legislativ prevazut in Constitutie”, a subliniat Klaus Iohannis, vineri dimineata, inaintea unui summit ce are loc la Bruxelles.

Reactia presedintelui vine dupa ce deunazi Comisia speciala privind Legile Justitiei aprobase, la Parlament, un amendament ce prevede ca primul om in stat nu mai poate refuza numirea procurorilor si a judecatorilor.