Negrii fac mai multa puscarie decat albii

Inegalitatile sistemului judiciar american sunt inca o data denuntate intr-un raport al US Sentencing Commision, agentie independenta din sistem.

Astfel, autorii raportului , care au examinat sentintele cu pedeapsa cu inchisoarea pronuntate la scara federala in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2016, subliniaza ca, la infractiuni echivalente, cetatenii afro-americani care au cetatenie americana ar fi condamnati la pedepse cu inchisoarea cu 19,1% mai lungi decat cele primite de cetatenii americani albi. Dorind sa se asigure ca niciun alt factor nu ar explica aceasta discrepanta, membrii comisiei au verificat cazierul inculpatilor – recidivistii primind in mod natural sentinte mai grele. Intr-un studiu asupra sentintelor pronuntate in 2016, cercetatorii au descoperit, dupa ce au analizat istoricul penal al infractorilor, ca barbatii negri au primit sentinte cu 20,4% mai mari decat barbatii albi. Inegalitatile rasiale din sistemul penal american nu s-au redus, arata autorii raportului. Exceptand o curba descendenta in 2003, ele au crescut considerabil in ultimele doua decenii. Diferenta intre condamnarile negrilor si cele ale albilor se apropia de 11%, din 1998 in 2003, an pe durata caruia au scazut la 5%, pentru a creste iar si a atinge 15% intre 2005 si 2007, inainte de a culmina la 20% anul trecut. Factorii care sunt la originea acestor discrepante sunt diverse si complexe. Impactul crescut al judecatorului asupra verdictului final este una din explicatii, arata Marc Mauer, director al ONG-ului Sentencing Project. Dar aceste diferente de tratare din partea sistemului judiciar american sunt de plasat intr-un context mai larg al discriminarilor sociale inpotriva negrilor. Acestia au de cinci ori mai mult probabilitatea de a fi incarcerati decat albii. Situatii denuntate si de militantii miscarii Black Lives Matter, mai ales dupa abuzurile cu repetitie ale politiei fata de afro-americani.