Ne luam rachete Patriot cu 4 miliarde de dolari

Achizitionarea de rachete Patriot a intrat in linie dreapta pentru Romania: Departamentul de Stat american si-a dat acordul de principiu ca tara noastra sa cumpere rachetele si a notificat Congresul de la Washington despre posibila tranzactie.

Fara doar si poate, trebuie sa-i credem pe specialistii militari cand spun ca sistemul antiracheta Patriot este cel mai performant din cele existente la aceasta ora. Si cum apararea noastra antiaeriana se bazeaza pe rachetele americane si sovietice care dateaza din perioada razboiului din Vietnam (ca si celebrele supersonic cazatoare, MiG 21), cu siguranta vom avea un mare plus in acest sens. Problema care se ridica este aceea a costului. Cele sapte baterii pe care le vom cumpara se ridica la 3,9 miliarde de dolari, suma ce va fi suportata de la buget, adica din buzunarele noastre, pana la coada. Aceasta in conditiile in care accidentul din Arges, cu camionul militar care a ramas fara frane, ne duce cu gandul mai degraba la imbunatatirea intretinerii logisticii care da dovada ca lasa de dorit la greu. Apoi, ne modernizam armata, dar n-avem autostrazi si exista inca sate neelectrificate, ca sa nu mai amintim de nivelul de trai care, pentru mai bine de jumatate din populatie, nu trece de genunchiul broastei, iar spitalele de stat inca au lipsuri banale: aspirine si tifon. Poate nu era tocmai acum momentul unei achizitii atat de importante ca valoare, ca sa nu mai spun ca iarasi bagam batul prin gard rusilor, care numai atat asteapta.

Ce este Patriot

Sistemul Patriot este dotat cu rachete de ultima generatie construite, in special, impotriva celor balistice. Fiecare are o greutate de 350 de kilograme, poate sa se deplaseze cu o viteza de 5000 de kilometri pe ora, are o raza de actiune de 20 de kilometri si poate sa atinga o altitudine de 24 de mii de metri. Patriot este dotat si cu un radar complex care poate sa detecteze in timp record o racheta trasa de inamic si sa reactioneze la amenintare in doar cateva secunde. Doar 13 tari si Taiwanul au sistemul Patriot, considerat cel mai performant din lume: SUA, Germania, Grecia, Olanda, Spania, Polonia, Israel, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Japonia, Coreea de Sud.