Nava spion rusa, scufundata de berbecii romanesti

Nava de recunoastere rusa Liman (1600 de tone) a fost lovita, ieri, in Bosfor, de catre cargoul Youzarsif H, care naviga sub pavilion Togo. Cargoul plecase din portul Midia, incarcat cu 8800 de ovine , potrivit presei turce. In urma impactului, Liman s-a scufundat.

Postul turcesc NTV a raportat ca Youzarsif H nu a suferit decat ”avarii minore” si ca-si va putea continua drumul, dupa controale. Cargoul incarcase in Romania si se indrepta spre Iordania, a mai precizat NTV. Agentia Dogan a indicat ca zona unde a avut loc coliziunea era acoperita de ceata, ceea ce pare a indica faptul ca ciocnirea a avut loc accidental. ”Nava de cercetari stiintifice (sic) rusa Liman, apartinand flotei Marii Negre, a fost strapunsa la tribord, sub linia de plutire, in timpul unei coliziuni cu nava Achot-7, survenita la orele 11.53 in partea de sud-vest a Marii Negre, la 40 kilometri nord-vest de stramtoarea Bosfor. Nu sunt raniti intre membri echipajului”, a cumunicat ieri ministerul rus al Apararii.

Ulterior, potrivit Sputnik, vasul cargo a fost identificat de catre armatorul GAC drept Youzarsif H. Comandamentul flotei ruse de la Marea Neagra a trimis la orele pranzului nave si un echipaj de salvatori cu un avion An-26 la locul accidentului. Cele 78 de persoane care se aflau la bordul lui LIman au fost salvate de garda de coasta turca. ”Toti membri echipajului navei Liman sunt in siguranta. Se afla la bordul unei nave de salvare turcesti si se pregatesc pentru a fi imbarcati la bordul unei nave ruse. Nava Liman s-a scufundat”, a precizat ministerul rus al Apararii. Nava rusa Ulus-Star, care se afla la 1,5 mile marine de locul naufragiului ii va transporta pe membri echipajului de pe Liman la baza flotei ruse din Marea Neagra, au mai informat rusii. Premierul turc Binali Yildirim l-a sunat pe omologul sau rus, Dmitri Medvedev, pentru a-si exprima regretele cu privire la acest incident. Nu au fost oferite informatii cu privire la traseul navei ruse.

Liman avea dubla destinatie

Construit in 1970, in vremea Uniunii Sovietice, Liman era o nava spion a marinei ruse. Era dotata cu o statie radar, un detector hidroacustic si alte echipamente de recunoastere utilizate pentru a urmari vapoare si submarine. Initial, Liman era o nava de cercetare dar ulterior a fost transformata in nava de informatii de catre armata rusa. In februarie, surse militare au indicat presei ruse ca Liman facea parte din navele care urmareau exercitiile NATO din Marea Neagra. Zeci de nave militare rusesti trec anual prin stramtoarea Bosfor, in directia sau dinspre coastele Siriei, in scopul de a sustine logistic fortele armate ruse care sunt angajate in campania militara din Siria. Conventia de la Montreux, semnata in 1936, statuteaza libera circulatie prin stramtorile Bosfor si Dardanele a navelor tuturor tarilor, exceptand cele ale statelor aflate in razboi cu Turcia.