Natura s-a dezlantuit la Istanbul. Imagini din timpul furtunii violente (VIDEO)

Au fost furtuni nu doar in Romania, ci si in Turcia. O ploaie puternica insotita de grindina si vant a afectat Istanbulul, trimitand mai multi oameni pe mana medicilor si cauzand o serie de pagube materiale.

Conform presei locale, 10 persoane au avut de suferit de pe urma acestui episod de vreme rea. Furtuna, estimata a fi durat putin peste un sfert de ora, a pus la pamant sute de copaci, a luat pe sus acoperisuri si a inundat statii de metrou si drumuri.

De asemenea, din imaginile surprinse in timpul vijeliei si postate pe Youtube, se poate observa ca grindina cazuta in timpul ploii de vara de joi seara a fost de proportii considerabile, in unele zone formand un adevarat covor de gheata pe trotuare.







foto: captura youtube