Natura e minunata! Merita sa ne bucuram de ea, dar sa o si respectam!

La finalul minivacantei de Sfanta Marie Mare s-a constatat ca au fost peste 10.000 de romani care au profitat zilele libere ca sa se apropie din nou de Natura, in inima Bucegilor. Totodata, s-a mai observat un aspect, doar ca nu la fel de placut.

Din pacate, foarte multi turisti veniti cu cortul sau cu rulota pe Platoul Padina, desi camparea in zona este interzisa, au lasat acasa nu doar grijile, ci si cele mai elementare norme ale bunului simt, uitand ca in Parcul National Bucegi exista anumite reguli care nu pot fi incalcate. Au facut focul langa padure, tranformand muntele intr-o imensa terasa cu miros de gratare si bubuit de muzica de balci, si-au spalat vasele si rufele in apa curgatoare, au folosit raul Ialomita ca pe o toaleta publica si au lasat munti de gunoaie in urma lor, peste tot.

Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) constata cu regret lipsa de reactie a Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, administratorul Parcului National Bucegi, care ar fi putut anticipa astfel de forme de manifestare ale turistilor, luand masurile necesare impiedicarii sau restrangerii acestora.

„Unde sunt cosurile de gunoi si tomberoanele, domnule Iuncu? Unde sunt toaletele ecologice, pentru ca turistii sa nu mai transforme apa Ialomitei intr-un closet, domnule Iuncu? Nu previzionati ca veti fi vizitati de atatia “iubitori” ai naturii?! Care este latura preventiva a activitatii dumneavoastra? Ce cauta mii de autoturisme de tot felul stationate in perimetrul Parcului? Ce actiuni ati intreprins dumneavoastra, ca sef al administratiei Parcului National Bucegi? Autoritatile competente iau masuri, dar o pot face doar prin intermediul structurilor cu atributii in acest domeniu!

Nu mai vorbim de obligatia noastra, a tuturor consumatorilor de frumos, de a proteja Natura, pentru a ne putea bucura de bogatiile sale si pe viitor, atat noi, cat si generatiile ce vor urma. Este o datorie pe care, din pacate, o parte insemnata dintre concetatenii nostri nu au inteles-o.

Avem convingerea totusi ca, in cele din urma, toti romanii vor pricepe ca, in cazul acesta, cu o floare chiar se poate face primavara: un pet in minus inseamna un mediu mai curat!”, ne-a declarat, ieri, Florian Udrea, Secretar de Stat, presedintele ANANP.