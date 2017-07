National a avut dreptate: Piraeus Bank paraseste Romania

Cel mai mare grup bancar elen, Piraeus Bank, a prezentat recent planul strategic “Agenda 2020”, conform caruia vor fi vandute afacerile din Balcani (Romania, Bulgaria, Serbia, Albania si Ucraina) si va fi redus portofoliul de credite neperformante (NPL), a anuntat noul director general al Piraeus Bank, Christos Megalou.

Noua conducere a infiintat o unitate separata care va gestiona situatia caselor obtinute in urma punerii sub sechestru si vanzarea unor active. Pe langa subsidiarele din Balcani, Piraeus vrea sa renunte la participatiile detinute in compania de transport naval Hellenic Seaways si la doua ferme piscicole din Grecia, Selonda si Nireus. Pana la sfarsitul anului, grupul bancar elen trebuie sa scape de credite neperformante in valoare de patru miliarde de euro (4,6 miliarde de dolari), conform planurilor de restructurare convenit cu Uniunea Europeana. “Exista o decizie a conducerii privind accelerarea implementarii planului de restructurare precum a achita cat mai curand ajutorul de stat”, a explicat Megalou. Piraeus a primit finantare guvernamentala de 2,72 miliarde de euro, din noiembrie 2015, iar Fondul de Stabilitate Financiara al Greciei (HFSF) detine 26,2% din grupul bancar elen. Christos Megalou a preluat in aprilie conducerea Piraeus si de atunci actiunile au crescut cu 45%, iar capitalizarea bursiera a ajuns la aproximativ 2,3 miliarde de euro.