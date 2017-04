Nasul ”sistemului” plange in direct soarta lui Ghita

Tatuc recunoscut al ”sistemului” care il prigoneste astazi pe Sebastian Ghita (si nu numai), fostul presedinte Traian Basescu il someaza pe Klaua Iohannis sa se implice in protejarea politicianului fugar.

Traian Basescu spune ca atat presedintele Iohannis cat si ministrul Justitiei ”trebuie” sa se implice in extradarea si ”protejarea ulterioara” a lui Sebastian Ghita. In caz contrar, Basescu lasa sa se inteleaga ca SRI si DNA (respectiv ”sistemul” pus pe roate si intarit de el timp de doua mandate) i-ar putea inchide gura lui Ghita si astfel nimeni nu va mai afla ”adevarurile” detinute de acesta. ”Ne vom convinge ca denunturile impotriva varfurilor SRI si DNA se izbesc de zid. Riscuri sunt multe daca Ghita ajunge la beci, pentru ca odata intrat acolo nu se stie cand mai poti sa vorbesti, cand mai ai ocazia sa transmiti mesaje. Arestul preventiv in conditii dure s-a dovedit extrem de util pentru ca de acolo ies oamenii si spun ce vor DNA si SRI. Nu e joaca! Vorbim de nevoia ca acest om, care a avut un statut special, sa beneficieze de protectie. Ghita nu a fost un om oarecare, el – eu nu am stiut pana la dezvaluirile lui Ghita – din 2010, cand inca nu era parlamentar, ci teoretic era un om de faceri, pana in 2014 se intalnea saptamanal cu Kovesi si Coldea la K2. Parlamentul si presedintele trebuie sa ceara institutiilor de forta un anume regim pentru Ghita, sa sesizeze importanta ca acest om sa vorbeasca, dar fara sa afecteze reluarea dosarelor lui”, a pledat Basescu luni seara, in direct.

Evident, Basescu a ratat ocazia de a explica si de ce s-a ostenit atata sa dezvolte un sistem capabil sa inchida gura oamenilor sau sa-i oblige sa ”ciripeasca” doar ce trebuie.