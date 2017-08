Nastase: O noua ordine mondiala mai de stanga

Adrian Nastase spune ca, odata cu ”falimentul politicilor economice neoliberale”, asistam la reconfigurarea unei noi ordini mondiale, una bazata mai mult pe ”protectionism” – deci pe politici de stanga.

In opinia fostului premier si lider pesedist, ascensiunea recenta a unor lideri gen Trump si Macron demonstreaza ca se creioneaza o noua lume, una cu reguli mai stricte si orientata mai mult catre reducerea decalajelor sociale. ”Esecul aplicarii in practica a politicii neoliberale, incepand cu Reagan – Thatcher in anii ’80, a condus la erodarea puternica a increderii cetatenilor in ideologia si partidele de dreapta ( spre exemplu, alegerea lui Trump ca reprezentant al curentului anti-sistem, Brexit, alegerea lui Macron in Franta – pozitionat pe un aliniament politic de centru, progresist, in conditiile prabusirii increderii atat in partidele de stanga, cat si de dreapta din Hexagon – Syriza in Grecia, Podemos in Spania, Italia, Portugalia etc – unde au aparut partide noi, create de tineri, cu mesaje privind promovarea echitatii sociale), inclusiv in tarile in tranzitie. Asistam deci la reconfigurarea ordinii mondiale, care va fi bazata, probabil, pe mai mult protectionism, concretizat in politici economice nationale mai intense si pe reguli mai stricte, orientate spre reducerea decalajelor sociale. Pare ca aceste lucruri incep sa se intample si la noi. Era si timpul…”, sustine fostul politician.