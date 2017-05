Naked Chef. Show culinar la pielea goala

In Statele Unite, tara tuturor posibilitatilor, exista un show culinar de televiziune in care mancarea se prepara in pielea goala. Productia se numeste „The Naked Kitchen“ si este difuzata saptamanal la Miami TV, un post de televiziune pe Internet local. In emisiunea gastonomica nu doar mancarea este calda ci si atmosfera. Gazda programului se numeste Jenny Scordamaglia, o juna blonda in varsta de 28 de ani, care aduce cumva cu faimoasa Agnetha Fältskog (ABBA) la tinerete. Credeti sau nu, Scordamaglia apare la fiecare editie a emisiunii in toata splendoarea corpului ei. Interesant este ca, mai nou, si oaspetii moderatoarei trebuie sa gateasca/apara dezbracati. Desi producatorii insista sa precizeze faptul ca emisiunea nu este deloc una cu tenta erotica, ultima invitata a lui Scordamaglia a fost Eila Adams (28 de ani), o renumita actrita canadiana de filme XXX. Cele doua au preparat dovlecei umpluti si s-au comportat total natural in timp ce urmau reteta, cu toate ca niciuna dintre cele doua blonde nu purta sort. Sau mai bine zis, nici macar un sort.

