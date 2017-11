Muzeul Luvru, inaugurat in Emirate

Louvre Abu Dhabi, primul muzeu universal in lumea araba, va fi inaugurat maine de presedintele Frantei Emmanuel Macron si de seicul Mohammed bin Zayed, inainte de a-si deschide, sambata, portile pentru public.

Conceput in urma cu zece ani, acest proiect se vrea un mesaj de ”toleranta” contra ”fanatismului”. Imaginat de arhitectul francez Jean Nouvel, muzeul Luvru din Emiratele Arabe Unite este de fapt un oras-muzeu, realizat sub supravegherea si expertiza Agentiei France-Museums, inclusiv cu imprumuturi de la 13 muzee franceze, totalizand 300 de opere de arta care vor putea fi admirate la deschidere. Avand o durata de 30 de ani, acordul dintre Franta si EAU, care include marca Louvre si organizrea de expozitii temporare, totalizeaza un miliard de euro. Colectia permanenta din Emirate va ajunge la 600 de opere.

Vizitatorii au la dispozitie spatii de promedata deschise, cu vedere la mare si sub un dom ce are un diametru de 180 de metri, compus din 7850 stele din metal traversate de razele soarelui pentru a crea ceea ce Jean Nouvel numeste ”ploaie de lumina”. Costul initial al muzeului a fost estimat la 600 milioane de euro iar numeroase voci s-au ridicat in Franta impotriva ”vanzarii marcii Louvre”, in timp ce o serie de ONG-uri au denuntat conditiile de lucru ale migrantilor pe acest mare santier. Masuri exceptionale au fost luate pentru a asigura securitatea si conservarea operelor de arta, in conditiile in care temperaturile depasesc 40 de grade vara. Contrar altor muzee, al caror parcurs propune un clasament de stiluri sau de civilizatii, Louvre Abu Dhabi ”pune in lumina teme universale si influente comune intre civilizatii”.