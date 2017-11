Muzeul Bibliei, inaugurat in SUA

La Washington, o bogata familie de crestini militanti a ridicat o uriasa cladire pe tema Cartii Sfinte intr-o tara unde religia ocupa un loc important.

Muzeul, care se deschide sambata pentru public, relateaza, pe opt etaje si 40.000 metri patrati istoria Bibliei, povestirile Vechiului si Noului Testament si repercusiunile lor in lume. Impozanta cladire se afla la cateva strazi distanta de Capitoliu, o proximitate cu puterea legislativa care a alimentat polemici cu privire la influenta religiei in politica americana. Muzeul a costat peste 500 de milioane de dolari si a fost finantat de familie Green, proprietara lantului de magazine de arta decorativa Hobby Lobby, cunoscuta pentru militantismul ei crestin.

In iulie, Hobby Lobby a fost condamnata sa restituie Irakului mai multe mii de obiecte de arta din epoca mesopotaniana, importate ilegal in SUA. ”Biblia a avut o mare influenta asupra vietii mele si a familiei mele, ne conducem afacerea potrivit perceptelor ei”, a afirmat Steve Green, patronul Hobby Lobby si presedintele consiliului de administratie al muzeului. Muzeul se vrea pedagogic, cu reconstituirea satului din Nazateth din timpul lui Iisus, filme, animatii interactive sau in 3D, si spera sa atraga intre unu si trei milioane de vizitatori pe an. O parte expozitionala urmareste impactul Bibliei in SUA, unde 70% din populatie afirma ca este crestina, dar si efectele devastatoare ale colonizarii populatiei amerindiene si ale perioadei sclavagismului.