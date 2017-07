Murad si-a pus israelienii in cap

Jurnalistii de la Israel Hayom au scris ca un turist care isi petrecea vacanta la Mamaia s-a aratat surprins ca strainii realizau imediat ca este din Israel. Acesta a descoperit ca angajatii hotelului la care era cazat au dat bratari colorate speciale pentru asa-numitul ”grup din Israel”. Acestea erau mov, si niciun alt grup de straini nu “beneficia” de aceasta facilitate.

”Am ajuns intr-un bar de pe plaja si s-a intamplat sa vad o lista cu bratarile: pensiune integrala, jumatate de pensiunee si tot asa, erau o varietate de turisti la hotel. Insa o culoare mi-a ramas in minte mai mult decat oricare, acel mov de la incheietura mea. Grupul Israel. Imediat am realizat ca asta era un semn pentru israelieni”, a povestit turistul israelian. De asemenea, acesta a atras atentia ca israelienii sunt singurii turisti marcati dupa tara lor de origine, niciun alt turist strain nu a primit o bratara speciala pentru tara din care provine. ”Pur si simplu nu este corect. Sunt de acord ca asta ne aduce aminte de acel petic galben”, a precizat el facand referire la Steaua lui David pe care evreii au fost obligati sa o poarte in timpul Holocaustului. Turistul a cerut lamuriri de la angajatii hotelului, dar acestia au dat vina pe compania turistica Kanfei Meshek care organizase voiajul cetatenilor evrei la Mamaia. Israelianul care s-a aratat deranjat de acel tip de “marcaj” a mai precizat ca, atunci cand comerciantii romani remarcau bratara, imediat urcau preturile, fie ca era vorba de un simplu bar de pe plaja, fie ca erau numai niste vanzatori ambulanti. In fine, ambasada statului Israel la Bucuresti a verificat situatia turistilor cazati la Hotelul Phoenicia din Mamaia si a specificat ca reprezentantii acestuia “au clarificat satisfacator problema semnalata”, mai precis, au subliniat faptul ca bratarile mov purtate de turistii din Israel fac diferenta intre diferite regimuri de masa, si nu intre nationalitati, deoarece acestia au optat pentru un pachet turistic cu mic dejun si cina, spre deosebire de mic dejun si pranz ales de alti turisti: ”Specificam ca acest sistem functioneaza in toate unitatile turistice internationale, iar acest pachet, ales de turistii israelieni este rar ales de turistii romani”, se mai mentioneaza in comunicat.