MUNICIPIUL AIUD – ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

Municipiul Aiud anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener privat, furnizor de servicii sociale, pentru încheierea unui acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, organizat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil: persoane vârstnice, în conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și art. 34, alin. (6), (7) și (8) din H.G. 93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015, precum și pentru implementarea proiectului.

Detalii cu privire la selecție puteți obține pe pagina www.aiud.ro, persoană de contact Liviu Florea – tel. 0731.831.573, tel. fix 0258.861.310, e-mail liviu.florea@aiud.ro.

Birou Comunicare și Relații Publice

_______________________________________________________________________

CITY HALL OF AIUD

ANNOUNCE PARTNERS SELECTION

Aiud Municipality announces the selection procedure of a private partner, a social service provider for a partnership agreement regarding the elaboration and funding application of a project within the R.O.P / 8 / 8.1 / 8.3 / A / 1,vulnerable group: elderly persons, complementary to the Operational Programme Human Capital „Community grandparents”, social and social-medical services for elderly persons AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, organized within the Regional Operational Programme (ROP) 2014-2020, Priority 8: Health and Social Infrastructure Development, Specific objective 8.3: Increase the Coverage of Social Services, vulnerable group: elderly persons, in accordance with article 29, paragraph (1) from the Government Emergency Ordinance no.40 from 2015 on financial management of European Funds for 2014-2020 and article 34, paragraph (6), (7) and (8) from the Government resolution 93/18.02.2016 for the approval of methodological norms of application of the Government Emergency Ordinance no.40 from 2015, as well as for the project implementation.

Details about the selection you can find on the http://www.aiud.ro/Stiri/Detalii.aspx?idc=108, contact person Liviu Florea-tel.0731.831.573, tel. fix 0258.861.310, e-mail liviu.florea@aiud.ro.