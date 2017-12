Multumim, Tudose! Suntem tot cei mai saraci din UE!

Bre, daca te pune Aghiuta sa te uiti la asa-zisele televiziuni de stiri, care plesnesc de intelepti in economie capitalista, te apuca veselia. Economia duduie, i-a batut pe chinezi la cresterea economica, salariile vor ajunge la Sfantul Petru s.a.m. d. Cand colo, noi suntem parlitii continentului.

Potrivit unui raport dat publicitatii ieri de Eurostat, jumatate din romani sunt rupti in cur, precum maestrul Cristoiu. Cifra ne aseaza pe ultimul loc al saraciei in UE, bulgarii fiind deasupra noastra. Acolo, numai 48 la suta din populatie e vai de mama ei. Ca sa nu zica insa ca suntem lipiti pamantului si adusi in sapa de lemn de toti competentii aflati la guvernare, Eurostat zice asa: “Jumatate dintre romani se confrunta cu deprivarea materiala si sociala”. Ce deprivare, bre, ne-ati adus, bre, nea Tudose and The Gang, de vorbim singuri pe strada de bine ce ne merge. Noroc cu europenii astia, ca, la Palatul Victoria zici ca s-a infiintat un concurs de minciuni perpetuu. Tu n-ai de-o paine, aia zic ca nu e santos sa mancam caviar de trei ori pe zi si ne sfatuiesc sa nu ne mai hidratam cu atata sampanie caci nu mai fac fata cramele din Franta. Dar, reveninind la oile noastre si ale lui Daea, Eurostat spune ca procentul deprivatilor de la noi e de peste 3 ori mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene. O persoana este inclusa in categoria deprivatilor daca nu isi poate permite minimum 5 din urmatoarele necesitati: cheltuieli neasteptate, o saptamana de vacanta in afara localitatii de domiciliu anual, evitarea restantelor (la creditul ipotecar, rate, chirie si utilitati), o masa cu carne, peste sau un echivalent vegetarian la fiecare 2 zile, mentinerea unei temperaturi adecvate in locuinta, o masina/camioneta proprietate personala, inlocuirea mobilei uzate, inlocuirea hainelor uzate, cel putin doua perechi de incaltaminte adecvata, o suma de bani saptamanala pentru nevoi personale (bani de buzunar), activitati de recreere, o iesire cu prietenii cel putin o data pe luna, abonament la internet. Parca ma recunosc…