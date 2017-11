Multinationalele se scot cu bonusuri

Marile firme intentioneaza sa-si multumeasca angajatii cu bonusuri date in contul pierderilor inregistrate la castigul net dupa aplicarea noilor masuri fiscale.

Ca sa evite majorarea salariilor brute (masura care nu mai poate fi anulata in cazul in care modificarile aduse Codului fiscal pica, indiferent de motiv), sefii multinationalelor intentioneaza sa-si imbuneze salariatii prin oferirea unor bonusuri substantiale (aparate electro-casnice, vacante platite, abonamente medicale etc), a caror valoare sa acopere sumele pierdute prin aplicarea noilor reguli fiscale – in principal cea a trecerii contributiilor de la angajator la salariat. O idee viabila din moment ce ea nu afecteaza veniturile care trebuie sa ajunga la stat, acopera pierderile angajatilor si nici nu obliga multinationalele sa-si ia angajamente permanente. Mai exact, desi multinationalele vor scoate bani in plus din buzunare daca vor sa-si fidelizeze si pastreze salariatii, nu o vor face pe baza de contract de munca. Unul care nu poate fi modificat decat cu acceptul ambelor partii iar salariatii care sa fie de acord cu diminuarea salariului deja convenit nu prea exista. Bonusurile in schimb pot fi anulate fara probleme in cazul in care regulile fiscale se vor schimba din nou si vor duce la revenirea salariului net la valoarea de astazi.