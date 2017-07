Mugur Isarescu castiga 10 miliarde pe an! Net!

Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale, a incasat anul trecut venituri nete de 1 milion de lei. Adica 10 miliarde de lei vechi. Asa reiese din declaratia sa de avere completata pe 14 iunie 2017.

Guvernatorul BNR a avut venituri medii lunare in cuantum de 84.385 de lei pe luna, echivalentul a 18.700 de euro. Veniturile din salarii ale guvernatorului din 2016, de 1.012.623 de lei, sunt in usoara scadere (-12%) fata de anul anterior, cand Mugur Isarescu a incasat de la Banca Nationala suma de 1.144.069 lei. Pe langa veniturile de la BNR, guvernatorul a mai obtinut anul trecut peste 34.000 de lei din calitatea de membru titlular al Academiei Romane, dar si 1.200 de lei din activitatea didactica de la Academia de Studii Economice. La acesta se adauga si agoniseala sa de o viata, adica trei terenuri intravilane, in Bucuresti, comuna Dragasani si comuna Gruiu, precum si unul agricol in Gruiu, un apartament in Bucuresti, o casa de locuit in Gruiu si una de vacanta in Dragasani. Pe numele sau figureaza un autoturism Eagle si o barca cu motor Delta. El a declarat bijuterii, tablouri si alte bunuri pretioase a caror valoare depaseste 130.000 de euro. Desigur, mai exista si firma Mar SRL, firma care produce si vinde vinul Casa Isarescu, care a raportat in 2016 un profit de 328.303 de lei (72.956 de euro) mai mic cu 8,4% fata de 2015. Vinul nu este insa singura componenta a afacerii. Crama s-a tranformat intr-o veritabila componenta turistica cu unitati de cazare. Degustarile de vin sunt permise doar pentru turistii cazati, care insa trebuie sa indeplineasca niste conditii pentru a putea fi primiti in pensiune. Cazarea se poate face pentru grupuri de cel putin 10 turisti. Camerele sunt de doua tipuri, iar preturile variaza sensibil. Pretul pentru o unitate de cazare cu o singura camera in cadrul pensiunii este de 300 de lei, iar pentru camera superioara turistii trebuie sa plateasca 350 de lei. Pentru unitatile cu doua camere simple, pretul este de 400 de lei pe noapte, iar pentru unitatea superioara, doritorii trebuie sa scoata din buzunar 500 de lei. Atentie, insa, Rezervarile se fac cu aproximativ un an inainte. Prima luna in care poti gasi camere libere este decembrie.