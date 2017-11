Mugabe, spre Targoviste

Armata din Zimbabwe i-au plasat, ieri, pe presedintele Robert Mugabe (93 de ani) si pe sotia sa, Grace, sub arest la domiciliu si a preluat controlul capitalei Harare, in cadrul unei operatiuni vizandu-i pe ”criminalii” care-l inconjoara pe cel mai batran presedinte-dictator in exercitiu din lume. Un Ceausescu al Africii.

Eruptia armatei pe scena politica din Zimbabwe este inedita: de 37 de ani Mugabe se bazeaza pe militari pentru a stapani tara, aflata acum in colaps. ”Nu este o lovitura de stat militara contra guvernului ci impotriva criminalilor din jurul presedintelui”, a declarat ieri un inalt responsabil militar, generalul Sibusiso Moyo.

Interventia armatei s-a facut insa pe fondul bataliei pentru succesiunea lui Mugabe, alimentata de sanatatea sa fragila si de varsta. Armata a intrat in conflict cu Mugabe dupa destituirea,saptamana trecuta, a vicepresedintelui Emmerson Mnangagwa, mult timp prezentat ca succesor al acestuia si apropiat al militarilor. Ieri, soldati si vehicule blindate au blocat accesul in Parlament, la sediul partidului aflat la putere, Zanu-PF, si la Curtea Suprema. Insa dincolo ce criza economica si financiara, evenimentele din Zimbabwe ar putea-o avea la origine pe sotia lui Mugabe (aflat la putere din 1980) , Grace, o prima doamna colerica, ambitioasa si razbunatoare. Ca Elena Ceausescu. De altfel, Emmerson Mnangagwa, care a fugit din tara, a acuzat-o direct pe Grace Mugabe ca a vrut sa-l otraveasca pentru a-l elimina.

Dis-Grace Mugabe

Grace Marufu s-a casatorit cu Mugabe in 1996. In 2014, Grace a fost numita presedintele puternicii Ligi feminine a partidului Zanu-PF, dovedind ambitii si violenta chiar mai mari decat ale celui pe care-l alinta ”Batranul leu”. Grace este poreclita de popor ”DisGrace”, ”First Shopper” sau ”Gucci Grace”, mai ales pentru apetenta sa pentru lux. Deocamdata este devreme de explicat ce se intampla in Zimbabwe, unde pare inceperea unor epurari initiata de oamenii regimului cu complicitatea sefilor armatei, in aceasta tara condusa de o clica familiara. Si care supravietuieste doar datorita vecinului sud-african. De altfel, Africa de Sud urmareste indeaproape evenimentele din Zimbabwe.

Un puci?

Luarea de pozitie a sefului statului major, generalul Constantino Chiwenga, avertismentul fara precedent catre Zanu-PF, pentru a denunta demiterea lui Emmerson Mnangagwa, prezenta blindatelor si trupelor armatei in sectoarele cheia ale capitalei si comunicatul militar de ieri acrediteaza ipoteza unui puci.

Mai putin faptul ca militarii n-au anuntat ca urmeaza sa rastoarne regimul. Doar pe amintitii ”criminali” din jurul lui Mugabe, ”care se afla la origine suferintelor economice si sociale din tara”, in scopul de ”a-i aduce in fata justitiei”, potrivit generalului Sibusiso Moyo. ”De indata ce ne vom indeplini misiunea, estimam ca situatia va reveni la normal”, a adaugat generalul.

Clica Cabinetului 2

Sigur, zilele lui Robert Mugabe sunt numarate dar el nu si-a ascuns dorinta de a o desemna la putere pe Grace. Or, cu aceasta la butoane, Zimbabwe se va scufunda fara iesire si mai mult in criza endemica exacerbata de gestiunea dezastruoasa a economiei si de dorinta lui Mugabe de a se mentine la putere prin violenta. Observatorii apreciaza ca armata vrea sa scape mai intai de Grace Mugabe si clica acesteia, inainte de a nu fi prea tarziu. Dar este valabil si scenariul invers, unde regimul ar putea folosi armata pentru a indeparta si neutraliza reformatorii si ”complotistii” din aparatul de stat.

Sfarsitul unei epoci

In lipsa, deocamdata, a unui raspuns precis, este limpede ca situatia politica dar si economica din Zimbabwe dureaza de prea mult timp. Pare ca incepe sfarsitul unui capitol trist si dureros in istoria unei tari in care un dictator foarte batran se sprijina pe o banda de hoti din jurul sotiei sale. Insa, in functie de evenimentele ce vor urma, se poate sa asistam la sfarsitul unei perioade teribile si inceputul unei perioade oribile pentru Zimbabwe.