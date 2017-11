Mugabe s-a scos

La 93 de ani, presedintele Zimbabwe a avut tot timpul sa observe ca Ceausescu sau alti dictatori care nu se dadeau dusi nu au murit in patul lor. Asa ca Robert Mugabe si-a negociat abil pielea, in schimbul demisiei de la presedintia tarii.

Aflat la putere din 1980, Mugabe a accceptat sa-si paraseasca postul iar scrisoarea sa de demisie a fost redactata, au indicat ieri mai multe surse din cadrul negocierilor care au loc la Harare. Insa dictatorul african i-a facut pe generalii armatei (care controleaza tara) sa-i accepte multe conditii pentru a iesi la pensie. Nu numai ca isi va pastra luxoasele proprietati, dar Mugabe a obtinut imunitate totala pentru el si pentru sotia sa, Grace. Desi in Zimbabwe lucrurile se schimba de la o zi la alta. Potrivit surselor, Mugabe acceptase sa demisioneze duminica (cu toate ca nu a declarat nimic in acest sens, ba dimpotriva) dar partidul sau, Zanu-PF, nu dorea ca Mugabe sa-si anunte demisia in fata militarilor pentru ca acest lucru ar fi insemnat ca interventia armatei de zilele trecute sa treaca drept lovitura de stat. Luni a expirat termenul care i s-a acordat lui Mugabe pentru a face o declaratie politica privind viitorul sau. Pentru ca sa produca efecte, demisia lui Robert Mugabe trebuie inaintata presedintelui Parlamentului. Anterior, deputatii partidului la putere, Zanu-PF, au declarat ieri ca vor avea o reuniune in vederea unei proceduri de demitere a lui Mugabe.