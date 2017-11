Mugabe pleaca plin de bani

Spre deosebire de Nicolae Ceausescu care a parasit puterea ciuruit, sau de Ion Iliescu care a plecat la depou sarac si cinstit, cum a fost toata viata, tiranul din Zimbabwe a obtinut o caruta de bani alocatie pe viata.

In ochii multora, Robert Mugabe, fostul ”pretin” al lui Ceausescu, pare zduncinat ca a parasit carma tarii dupa o domnie de 37 de ani, timp in care praful s-a ales de Republica Zimbabwe iar bogatiile ei, in special cele minerale, s-au transformat in palate pentru clanul Mugabe&apropiatii. Spre exemplu, din 2015, Zimbabwe a renuntat la moneda nationala,dolarul zimbabwean, ca nu mai avea rost (8 paini costand 500 de milioane de dolari). Dar Mugabe s-a asigurat ca nu pleaca in conditii rele, negociind saptamana trecuta un acord care-i va permite, lui si familiei, sa traiasca la adapost timp de generatii. Adica Zimbabwe, una din cele mai sarace tari din lume, ii va varsa lui Robert Mugabe 150.000 de dolari (de data asta americani) pe luna, alocatie pe viata. Cat o priveste pe sotia sa, Grace, ea va primi ”doar” 75.000 de dolari pe luna. Si asta nu e totul. Cuplul Mugabe va primi si o prima de plecare de 10 milioane de dolari, tot din partea statului. Potrivit unei surse din cadrul partidului Zanu-PF, aflat la putere, Robert Mugabe va primi in zilele ce urmeaza 5 milioane de dolari, restul pana la 10 urmand sa fie platiti progresiv. Ieri, nepotul lui Robert Mugabe, Leo, a declarat ca unchiul si-a acceptat plecarea, starea lui de sanatate este buna si ca este ”destul de jovial”. Potrivit lui Leo Mugabe, fiul Sabinei Mugabe, sora decedata a dictatorului, unchiul Robert se va retrage ”la tara” unde va face ”agricultura”.