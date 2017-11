MS-13 i-a smuls inima

Mai multi membri ai ultraviolentului clan Mara Salvatrucha, extrem de blamat de Donald Trump, au asasinat salbatic un barbat cu peste 100 de lovituri de cutit intr-o suburbie din Washington.

Unul din membri gruparii criminale, Miguel Angel Lopez-Abrego, care ar fi primul care a atacat victima cu cutitul a fost deja plasat in detentie in comitatul Montgomery, fara posibilitate de eliberare si inculpat pentru asasinat. Corpul victimei, un barbat inca neidentificat, a fost gasit intr-un mormant sapat in parcul regional din Wheaton, in Maryland. Barbatul a fost decapitat iar inima i-a fost smulsa si aruncata in mormant. Politia din Maryland a subliniat violenta si cruzimea cu care au actionat cei de la MS-13. Mara Salvatrucha (gandul salvadorian) este una din cele mai periculoase grupari de strada din SUA. A luat fiinta in anii 80 pentru a-i proteja pe imigrantii salvadorieni de bandele rivale in Los Angeles. Presedintele Donald Trump a facut din lupta impotriva MS-13 si a criminalitatii in general din SUA una din prioritati. Trump mereu citeaza MS-13 ca exemplu pentru a justifica politica sa de fermitate cu privire la criminalitatea in randul imigrantilor si ridicarea unui zid la frontiera cu Mexicul.