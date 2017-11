Mr.Bean, tata la 62 de ani!

Ajuns la varsta de 62 de ani, celebrul actor britanic Rowan Atkinson se pregateste sa devina din nou tata. Asta, la scurt timp dupa divortul cu scandal (si bani pierduti) de Sunetra Sastry, femeia care i-a stat alaturi legendarului Mr. Bean vreme de 20 de ani de ani. Atkinson se afla la doar cateva saptamani distanta de nopti fara somn si schimbari de scutece, starul britanic pregatindu-se sa devina tatal copilului noii sale prietene, mult mai tanara Louise Ford. Actorul are din prima casnicie doi copii, un baiat si o fata, de 23, respectiv 21 de ani. Despartirea de Sunetra Sastry l-a usurat de 15 milioane de lire, dar apropiatii spun ca Rowan si-a regasit linistea sufleteasca. Relatia cu Louise Ford, actrita la randul ei (interpreteaza rolul lui Kate Middleton – devenita Ducesa de Cambridge – in serialul The Windsors, difuzat de Channel 4) ar fi inceput undeva in 2014, cand Mr.Bean era despartit de nevasta. Lumea barfeste, totusi, ca Rowan si Louise erau de mult impreuna, dar nu exista dovezi in acest sens. Cert este ca viitoarea doamna Atkinson (in varsta de 29 de ani) mai are cateva zile si naste. Ea a fost surprinsa de paparazzi, duminica, in preajma resedintei Atkinson, o vila de 4,6milioane de lire sterline din Hampstead Heath, Londra.