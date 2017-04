Motivul pentru care ancheta dramei din Retezata fost preluata de Parchetul General

Dupa ce in prima faza cazul a ajuns in atentia procurorilor de la Hateg, marti s-a decis ca ancheta in cazul avalansei din Retezat – care a curmat vietile a doi copii- sa fie preluata de Parchetul General.

Totul “avand in vedere complexitatea actelor de urmarire penala”. Confirmarea a fost facuta in prima faza de catre procurorul general Lazar, iar apoi prin intermediul unui comunicat al PICCJ, din care aflam ca in aceasta a doua zi a saptamanii “s-a inregistrat dosarul penal avand ca avand ca obiect moartea a doi copii in urma avalansei din Muntii Retezat”, dar si ca se fac cercetari “sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa”.

Cu o zi inainte ca Dor Geta Popescu, mica alpinista decedata in conditii cumplite, in Retezat, sa fie condusa pe drumul fara intoarcere, s-a aflat ca de pasii anchetei menite sa scoata la lumina conditiile in care fetita si-a gasit sfarsitul, pe munte, alaturi de un alt baiat considerat un copil-minune al acestui sport, Erik Gulacsi (13 ani), ase vor ocupa procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte.

Va amintim ca ambii copii au murit, din cate au dezvaluit legistii deunazi, in urma unuor traumatisme severe, suferite dupa ce trupurile lor s-au lovit de stanci, proiectate fiind de avalansa produsa in Retezat, sambata dupa-amiaza. Dor Geta si Erik plecasera, alaturi de tatii lor, cu gandul sa ajunga spre Varful Peleaga.

