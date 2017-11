Motiunea de cenzura, prezentata azi in plen. Nemultumirea liberalilor

In doar cateva minute urmeaza sa se citeasca, in plenul reunit al celor doua Camere, motiunea de cenzura initiata de PNL la adresa Cabinetului Tudose, demers depus zilele trecute la Parlament.

O decizie in acest sens a fost luata chiar in cursul acestei zile, ora stabilita fiind 16. Acest aspect i-a nemultumit pe liberali care, prin vocea Ralucai Turcan, liderul deputatilor PNL, au adus in discutie tocmai convocarea din scurt a acestei motiuni de cenzura. “PSD-ALDE au anuntat cu mai putin de cateva ore inainte ca astazi la ora 16 se va citi motiunea de cenzura (…) se confirma faptul ca PSD-ALDE se comporta in Parlament abuziv si uzurpa rolul legislativ de dezbatere al Parlamentului (…) Articolul 92 din regulamentul comun al Camerei si Senatului precizeaza faptul ca Guvernul este convocat la citirea motiunii de cenzura cu 24 de ore inainte de acest proces, asta inseamna ca fie Guvernul a fost anuntat (…) inaintea parlamentarilor (…), fie nu a fost inca convocat Guvernul (…)”, a acuzat liberala.

Data si ora la care urmeaza sa se dezbata motiunea de cenzura la adresa actualului Executiv nu sunt inca stiute.

Motiunea de cenzura are semnaturile a 148 de senatori si deputati, initiativa PNL fiind anuntata la scurta vreme dupa adoptarea, in sedinta de Guvern, a OUG-ului privind modificarile aduse Codului fiscal.