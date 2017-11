Motiunea de cenzura a picat, Guvernul Tudose isi vede de drum

Demersul politic initiat de PNL si sustinut de USR si PMP a picat, la vot, in Parlament.

Motiunea de cenzura a obtinut doar 159 de voturi “pentru”, din 233 necesare pentru a trece. Ca urmare, demersul impotriva Cabinetului Tudose, pentru care semnasera 148 de senatori si deputati, a picat.

Anuntul oficial a fost facut joi, cu circa un sfert de ora dupa ora 14, de la tribuna Camerei. Cand s-a transmis faptul ca au fost si 3 voturi impotriva motiunii si 23 de abtineri, dintr-un total de 185 de voturi valabile.

De altfel, la nivel matematic s-a tot vorbit ca erau putine sanse ca motiunea de cenzura sa obtina suficiente voturi, avand in vedere ca USR, PNL si PMP ar fi totalizat, in cazul in care toti senatorii si deputatii lor ar fi votat in favoarea motiunii, 168 de voturi.