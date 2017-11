Motiune. Seful USR: Matematica nu este neaparat in favoarea noastra. Teoretic

Pe langa liderii si parlamentarii PNL-ului, la Parlament s-au aflat, la momentul dezbaterii motiunii de cenzura, si senatorii si deputatii de la USR.

Raspunzand unei intrebari in privinta sanselor pe care considera ca le are demersul initiat de PNL si pe care parlamentarii useristi il sustin, liderul Uniunii Salvati Romaniaa admis un aspect. “Matematica nu este neaparat in favoarea noastra, teoretic, dar avem incredere in subiectele care vor fi dezbatute, in argumentele pe care le vom prezenta colegilor de la majoritate, pentru a dovedi ca acest Guvern este, chiar, mai toxic si mai neperformant decat a fost Guvernul Grindeanu”, a sustinut Dan Barna, de pe holurile Parlamentului.