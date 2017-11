Motiune de cenzura. Tudose: acesta este primul an cand manualele au fost la timp, la inceputul scolii

Premierul Mihai Tudose a profitat de ocazia de a fi prezent, joi in jurul pranzului, la Parlament, la dezbaterea motiunii de cenzura initiate de PNL la adresa Executivului, pentru a trece in revista ceea ce considera a fi realizarile Guvernului pe care il conduce.

Mentionand ca s-au facut progrese la capitolul infrastructura si enuntand, printre altele, rezultatele in domeniul Educatiei, premierul a adus in discutie finalizarea constructiei a 46 de gradinite, dar si faptul ca scoala a inceput cu manualele gata, replicand categoric in momentul in care s-a facut referire la situatia celor de clasa a V-a, care s-a rezolvat abia recent. “Ati vorbit despre haosul din Educatie, va reamintesc ca acesta este primul an (…) cand manualele scolare au fost la timp, la inceputul scolii, nu au mai invatat de pe fituici, ca pe vremea dvs. (…) ala de clasa a 5-a, pentru dvs, vi-l dam personal, daca acolo sunteti, e-n regula”, a replicat Tudose, inainte de a mentiona faptul ca studentii au gratuitate pe calea ferata si ca a fost crescut fondul de burse pentru acestia.

Referindu-se la chestiunea trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat, masura care a nemultumit multe sindicate, prim-ministrul a sustinut, o data in plus, cauza acestui demers. “Ne acuzati ca transferul contributiilor de la angajator la angajat va fi un esec. (…) Mult timp v-ati luptat sa induceti in populatie teama ca de la 1 ianuarie o sa le scada salariile, ca o sa vina apocalipsa. (…) Salariile vor creste in mod evident. (…) Adevarul este simplu: exista beneficii reale, pe care aceasta masura le va aduce (…) atat pe termen scurt, (…) cat mai ales pe termen lung”, a sustinut Mihai Tudosede la tribuna Parlamentului.

Premierul a conchis adresand un mesaj celor care sustin motiunea: “dragi colegi din Opozitie, intelegem cu totii ca trebuie cu totii sa va justificati prezenta in Parlament si activitatea in fata electoratului (…) dar nu mai raspanditi stiri false si incercati sa veniti cu solutii pentru cetatenti (…) Romania are o situatie economica stabila, sustenabila reunoscuta de toate organismele internationale (…) a veni cu aceste stiri false despre cum dispare zaharul din ceai pe Guvernarea noastra (…) dvs faceti rau tarii”.