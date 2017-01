Mostenitorul Samsung, audiat intr-un dosar de coruptie

Lee Jae-Yong a fost interogat, ieri, ca suspect in vastul scandal de coruptie in urma caruia presedintele Coreei de Sud, Park Geun-Hye, a fost destituita.

Lee, vicepresedinte al Samsung Electronics, fiul presedintelui grupului, Lee Kun-Hee, este suspectat si de marturie mincinoasa in acest dosar care face valuri in Coreea de Sud. La intrarea in sediul unde a fost audiat, mai multi manifestanti au strigat: ”Arestati-l imediat!”. Probabilitatea ca pe numele lui Lee sa fie emis un mandat de arestare este ”ridicata”, potrivit agentiei Yonhap. In acest dosar, procurorii cerceteaza influenta pe care a avut-o o apropiata a presedintei Park Geun-Hye, Choi Soon-sil, asupra accesteia pentru a forta mari firme sud-coreene sa faca donatii masive pentru fundatiile de caritate conduse de Choi, pe care aceasta le-a utilizat in scopuri personale.Samsung a donat 17 milioane de dolari, urmat de Hyundai sau LG. Grupul Samsung este prezent intr-o mare varietate de sectoare economice. Nava amiral, Samsung Electronics este si lider mondial in productia de smartphones. Familia Lee si-a intensificat eforturile in ultima vreme pentru a-i transmite puterea lui Lee Jae-Yong, dupa criza cardiaca suferita de tatal sau in 2014. ”Sunt dezolat ca am provocat ingrijorare in randurile concetatenilor cu acest incident”, a declarat Lee, inainte de audieri.