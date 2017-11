Moscheile, subiect de scandal in Ungaria

Ungaria conduce in mod cert plutonul tarilor pentru care migratia este un cosmar in devenire. Recent, declaratiile liderului grupului parlamentar al partidului de guvernamant, Fidesz, Gergely Gulyás a starnit un adevarat scandal.

Acesta a spus ca, in Ungaria, nu va fi permisa construirea moscheilor, dar nu este vorba doar despre o chestiune privind libertatea religiei, ci si despre una legata de securitatea unei tari. Gulyás a precizat, intr-o emisiune a unui post de televiziune, si ca ii pare rau pentru cei care vor fi perdantii unei astfel de decizii privind aparitia moscheilor. Cu toate acestea, politicianul ungar nu a spus insa daca fi elaborata o initiativa legislativa in acest sens si care va fi soarta moscheilor deja existente. Comunitatea musulmanilor din Ungaria a protestat spunand ca afirmatiile lui Gyulas sunt in contradictie cu constitutia, drepturile omului si normele internationale. Intuind argumentele politicianului maghiar, o alta asociatie pentru apararea drepturilor musulmanilor din Ungaria si-a exprimat nemultumirea, aratand ca in tara exista mai multe case de rugaciune care functioneaza ca moschei si care pot fi vizitate in mod liber, astfel incat oricine se poate convinge ca nu se desfasoara niciun fel de activitati de radicalizare acolo. Discutiile sunt inca aprige, cert este ca musulmanii din Ungaria nu pot nici macar visa la o moschee cum se construieste, acum, in Bucuresti.