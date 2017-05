Monobloc Actuator 24H, un megaceas pentru Porsche

Din nou, Porsche Design da lovitura iesind din nou din zona sa clasica de activitate, aceea a industriei auto. De data aceasta a croit un megaceas.

Designerii Porsche au creat un cronograf complex care ascunde si alte functii usor de accesat, iar Monobloc Actuator se dovedeste plin de surprize din acest punct de vedere. Cronograful este realizat din titan, un material folosit de mai bine de 50 de ani la constructia masinilor sport, iar cadranul sau este creionat astfel incat sa aminteasca de imaginea ceasurilor de bord dintr-un bolid Porsche. Functia de cronometru este usor de accesat, in locul traditionalului buton start/stop, designerii de la Porsche folosind butonul rotor al cronografului care poate fi rotit pentru a activa sau opri cronometrul. La fel, o functie inteligenta adaugata ceasului Porsche este cea de mecanism adaptat la doua fusuri orare, fapt care te va scoate din incurcatura in cazul in care calatoresti des. Cu un design inovativ si functionalitate tipica masinilor de curse, cronograful Porsche Monobloc Actautor pare dedicat unui barbat care stiesa traiasca viata din plin. Bineinteles, pretul, de 6.250 euro, este cel mai putin atractiv. Pentru romanul de rand.