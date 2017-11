Monica Macovei sfideaza Comisia SIPA

Macovei refuza sa se prezinte la Comisia parlamentara care verifica ce s-a intamplat cu arhiva SIPA.

Concret, Monica Macovei se prevaleaza de faptul ca nu lucreaza in cadrul Guvernului sau al altor organe ale administratiei centrale (este in prezent europarlamentar), situatie in care, conform deciziei CCR, acceptarea invitatiei facute de membrii Comisiei ”tine de acordul de vointa al persoanei invitate”. Macovei a decretat ca nu-si da acest acord si deci nu va fi audiata decat daca legea se va schimba ”peste noapte”. Desi refuza dialogul direct cu parlamentarii, Macovei ii acuza de la distanta pe acestia (pe cei din majoritatea PSD- ALDE mai exact) de incercarea de ”distrugere a justitiei independente” si asta pentru ca vor sa-i ancheteze ”pe cei care au avut curajul sa desfiinteze un serviciu secret, Directia Generala de Protectie si Anticoruptie (SIPA – n.r.)”. Implicit pe ea care, in calitate de ministru al Justitiei, a luat decizia. Cum problema nu este desfiintarea SIPA ci folosirea unor informatii existente in arhiva acestui serviciu in vederea santajarii unor magistrati, Macovei s-a grabit sa transmita, spre uzul exclusiv al romanilor pe care ”ii respecta”, ca ea personal nu a vazut, nu a primit, nu a sustras, nu a citit, nu a copiat si nu a distrus niciun dosar din arhiva SIPA.