Monica Macovei, dosar zombie in Justitie

Dupa ce Parchetul General a clasat de aproape o luna dosarul referitor la modul in care a fost adoptata Ordonanta 13, fostul consilier al Monicai Macovei cere redeschiderea anchetei.

Mihai Politeanu, cel care a depus si denuntul initial in cazul Ordonantei 13, contesta solutia de clasare a dosarului. Un dosar in care erau cercetate infractiunile de prezentare cu rea-credinta de date inexacte, Parlamentului sau Presedintelui Romaniei cu privire la activitatea Guvernului, sustragerea sau distrugerea de inscrisuri, sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri si fals intelectual. Politeanu nu este de acord cu decizia luata, la sfarsitul lunii iunie, de procurorii de la Parchetul General. ”Am cerut infirmarea solutiei de clasare si completarea urmaririi penale si suplimentarea probatoriului. Consideram ca solutia de clasare aleasa de procuror nu se bazeaza pe o ancheta efectiva, fiind nelegala si netemeinica. Am primit un numar de inregistrare sorosist: 717/17.07.2017”, a anuntat fostul consilier al Monicai Macovei pe pagina sa de Facebook. Iar odata inregistrata cererea, cert este ca Ordonanta 13 va trebui sa fie deshumata de catre procurori, chiar daca nimic nu da de inteles ca un nou dosar s-ar putea solda cu o alta solutie.