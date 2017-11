Monica Iacob Ridzi va fi eliberata conditionat

UPDATE: Cererea de eliberare conditionala a fostului ministru primeste unda verde. Concret, contestatia procurorilor DNA fata de decizia luata in prima faza a fost respinsa, asa incat Monica Iacob Ridzi poate parasi penitenciarul.

In orele urmatoare, fostul ministru al Tineretului si Portului ar putea afla decizia definitiva a instantei in privinta solicitarii pe care a inaintat-o, in privinta eliberarii conditionate.

Aflata la momentul de fata in Penitenciarul Gherla, executandu-si pedeapsa dispusa de magistrati in dosarul “2 mai”, Monica Iacob Ridzi asteapta vesti de la instanta. Mai exact, sa afle decizia Tribunalului Cluj, care analizeaza contestatia procurorilor fata de decizia pronuntata la finele lunii trecute de Judecatoria Gherla. Aceasta hotarare atacata de procurori fusese una favorabila eliberarii conditionate a fostului membru al Guvernului Boc.

Monica Iacob Ridzi a fost condamnata, in 2015, la cinci ani de inchisoare, fiind acuzata, printre altele, de abuz in serviciu in forma calificata.