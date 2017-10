Monedele virtuale sunt “cea mai mare inselatorie”

Celebrul broker Jordan Belfort, autorul cartii “Lupul de pe Wall Street”, dupa care s-a turnat filmul cu acelasi nume, vorbeste despre marea inselatorie cu monde virtuale.

Exista o noua tendinta financiara denumita “Oferta initiala de monede (Initial Coin Offering)” care pare o varianta atragatoare de finantare pentru startup-uri. Ideea este ca aceste start-up-uri strang capital in monede virtuale, oferind investitorilor un alt tip de criptomonede, emise de compania care le finanteaza. Aceste miscari sunt tot mai dese, dar sunt ele si sanatoase? Belfort zice ca nu. “Cei care promoveaza aceasta idee promoveaza o inselatorie enorma. Probabil ca 85% dintre acestia nu au intentii rele, dar, daca 5% sau 10% incearca sa te pacaleasca, este un dezastru”, spune Belfort. Si stie el ce stie, din moment ce a petrecut 2 ani la inchisoare pentru frauda si spalare de bani. Dar, Belfort mai spune ca ce a facut el este nimic pe langa “pomul laudat” Initial Coin Ofering. “Nu spun ca este ceva in neregula cu ideea de criptomonede sau chiar cu bulbii de lalele. Problema este cu oamenii care se vor implica si vor distruge ideea”, zice Belfort. Comparatia cu bulbii de lalelele vine din anul 1637, cand preturile la lalele au scazut brusc in Olanda, iar cei care investisera masiv in comertul cu flori au fost loviti la fel de dur ca si in cazul celei mai mari crize economice ale vremurilor moderne. Asa ca bula speculativa creata de monedele virtuale se va sparge la fel de catastrofal, spune acesta.