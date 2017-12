Moment de reculegere in Parlament, in memoria Regelui Mihai

Atat sedinta Camerei Deputatilor, cat si cea a Senatului au inceput cu cate un moment de reculegere, pentru fostul suveran al Romaniei.

Atat Liviu Dragnea, cat si Calin Popescu Tariceanu, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, au propus ca in debutul sedintelor de plen de miercuri sa se tina un moment de reculegere in memoria Regelui Mihai. Astfel ca atat deputatii si senatorii de la prezidiu, cat si cei din sala s-au ridicat in picioare, marcand momentul destinat cinstirii memoriei fostului suveran.

Fostul suveran a trecut la cele vesnice in cursul zilei de marti, la varsta de 96 de ani.

sursa foto: captura video Antena3