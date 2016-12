Mohammad Murad a cumparat complexul hotelier din Olimp!

Hotelurile Amfiteatru-Panoramic-Belvedere au intrat in posesia lantului Phoenicia, cel mai important investitor in turismul de pe litoral, detinut de omul de afaceri libanez Mohammad Murad, pentru aproape 10 milioane de euro.

Fosta perla a statiunii a fost vanduta de Josef Goschy, unul dintre cei mai mari hotelieri din Romania, care, impreuna cu Mohammad Murad au anuntat ca tranzactia este cea mai mare din turismul autohton din acest an.

Patronul Phoenicia a anuntat, deja, ca va investi alte 15 milioane de euro pentru a moderniza complexul hotelier, intentionand sa-l redeschida la 1 iunie 2018, sub numele “Amfiteatru-Panoramic-Belvedere by Phoenicia”, pentru ca “este singura companie romaneasca de industrie hoteliera care e in stare sa faca acest lucru”.

“Phoenicia are un plan de investitii pentru acest complex, astfel incat sa revina la gloria de altadata si sa fie, din nou, perla coroanei litoralului romanesc(…)Suntem foarte interesati sa vedem daca autoritatile locale vin in sprijinul anumitor investitii speciale de care are nevoie Romania astazi”, a mai spus Mohammad Murad. Noua achizitie a omului de afaceri, laolalta cu hotelul Majestic, pe care il detine in Olimp, va duce la crearea unui complex cu 2500 de locuri de cazare.