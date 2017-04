Modul inedit prin care Elena Gheorghe si-a anuntat fanii ca e din nou insarcinata

Nici bine nu au trecut Pastele si iepurasul care aduce daruri, ca solista a ales sa le impartaseasca celor care o iubesc si ii asculta piesele cea mai speciala veste din viata unei familii.

Mai exact, Elena Gheorghe le-a transmis fanilor, in putine cuvinte, dar prin intermediul unei fotografii aparte, faptul ca, la peste cinci ani de cand venea pe nume primul lor copil, familia pe care Elena Gheorghe o formeaza alaturi de sotul Cornel si de simpaticul Nicholas se va mari. “Impart cu voi, parte din inima mea, bucuria acestui moment. E cea mai frumoasa veste, mi-e greu sa va spun in cuvinte, de aceea va dedic, in premiera aceasta fotografie: Nicholas, eu si…burtica”, suna mesajul postat de Elena pe Facebook in urma cu doar cateva zeci de minute.

E de mentionat faptul ca in doar jumatate de ora mesajul si fotografia au strans aproape 400 de comentarii, toate cu felicitari si urari frumoase adresate cantaretei in varsta de 31 de ani si celor dragi ei.

sursa foto: Facebook/Elena Gheorghe