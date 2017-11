Modificarile fiscale. Dragnea: sunt masuri care aduc numai bine

In ciuda amplei analize pe care a facut-o, deunazi, primul om in stat, si a nemultumirilor carora le-a dat glas pe tema modificarilor fiscale anuntate de Guvern – care vor fi luate in discutie vineri, intr-o sedinta extraordinara a Executivului, liderul PSD continua sa le sustina cu convingere.

“Nu exista niciun motiv, din punctul meu de vedere, ca masurile fiscale respective sa nu se mai adopte, (…) pentru ca sunt masuri care aduc numai bine. Noi am tot vorbit cu mediul de afaceri, am vorbit cu companii foarte mari, medii si companii mici. Nu sunt bulversate din acest motiv”, a raspuns Dragnea unei nemultumiri exprimate, deunazi, de catre seful statuui, care aducea in discutie o “topaiala fiscala” si faptul ca pachetul de masuri fiscale anuntate de Executiv s-ar transforma intr-o “bulversare fiscala”.

“Ieri, dl presedinte, spun, n-am vazut-o ca o critica, dl presedinte sustine masurile noastre”, a punctat Liviu Dragnea, de la Parlament.