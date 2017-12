Modificarile Codurilor Penale, amanate pentru luni

Desi s-au reunit in sedinta in prima parte a zilei de joi, parlamentarii din cadrul Comisiei speciale au decis sa amane pentru luni dimineata dezbaterea si votul modificarilor propuse la cele doua Coduri – cel Penal si de Procedura Penala.

Sedinta Comisiei conduse de catre Florin Iordache va incepe, asadar, in prima zi a saptamanii viitoare, la ora 9. La acea data vor avea loc si dezbaterile privind propunerile de modificare si completare a celor doua Coduri Penale, in raport cu o Directiva europeana privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a asista la proces, in cadrul procedurilor penale.