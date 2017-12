Modificari la Regulamentul Camerei, in privinta timpilor de dezbatere

S-a dat unda verde modificarii Regulamentului de functionare a Camerei Deputatilor, in prima faza in Comisia de regulament, condusa de Eugen Nicolicea, iar apoi si in plen.

Schimbarea apare in privinta supunerii la vot a amendamentelor. Mai nou, la articolul 120, alineatul 2, se mentioneaza “dupa ce timpul de dezbatere aprobat a fost epuizat, discutiile se incheie si presedintele de sedinta supune votului amendamentele cuprinse in raportul comisiei in urmatoarea ordine: in primul rand, se supun votului amendamentele prin care se propune eliminarea unor texte, apoi amendamentele adoptate de comisie. Daca niciunul dintre aceste amendamente nu a fost adoptat, se supun votului amendamentele respinse din raport, in ordinea inscrisa in acesta. Daca unul dintre aceste amendamente a fost acceptat de majoritatea deputatilor prezenti, celelalte amendamente se considera respinse. Daca niciunul dintre amendamentele din raport nu a intrunit numarul necesar de voturi pentru a fi adoptat, se considera adoptata forma initiala”. Propunerea de modificare a fost asumata de catre deputatii Eugen Nicolicea (PSD) si de Marton Arpad (UDMR).

De la tribuna salii Parlamentului, liderul deputatilor PNL a tinut sa sublinieze cum anume au votat liberalii aceasta propunere de modificare. “PNL a votat impotriva acestei modificari la regulamentul Camerei Deputatilor prin care, de acum inainte, tot ceea ce inseamna pozitie fireasca a opozitiei, pe anumite proiecte de lege, manifestata prin amendamente respinse, va fi imposibila in Camera Deputatilor. Votul de astazi al acestei majoritati nocive Romaniei, PSD, ALDE si din pacate UDMR, pune capat unei democratii in institutia care reprezinta baza dezbaterii si exprimarii libere”, a sustinut Raluca Turcan.