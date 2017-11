Modificari fiscale. Ponta: Sper ca Tudose sa castige batalia cu Dragnea

News Accident cu un autobuz in centrul Bucurestilor – doi raniti Episod nedorit in plina zi, in Capitala. Un autobuz al Regiei care asigura transportul in comun si…

News Motiunea impotriva ministrului Misa, respinsa Prezent, in aceasta dupa-amiaza la Senat, unde s-a dezbatut si votat motiunea simpla initiata de liberali la…

Razvan Ioan Boanchis Exista antipesedisti mai mari decat tefelistii Da, da, exista antipesedisti mai mari decat tefelistii! Unul dintre ei sunt eu, antipesedist de cand pesedistii…

News Anuntul ministrului Finantelor, despre sedinta de Guver... Viitoarea intrunire a ministrilor din Cabinetul condus de Mihai Tudose, amanata de vineri pe luni si astazi…

News Explicatiile lui Iordache: solicitarile din Piata tocma... Social-democratul aflat in fruntea Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justitiei da din nou de inteles ca, inainte…

News Continua cercetarile in dosarul CNAS. Audieri pe banda ... Se anunta o zi cu greutate in cazul anchetei pe care DNA-ul o face in dosarul cunoscut…

News Deva are primar liberal. Oancea, prima reactie dupa cas... Incantare mare in tabara PNL. Liberalul Florin Oancea va conduce destinele orasului hunedorean, dupa ce a castigat…

News Tariceanu, dupa noua amanare a sedintei Guvernului: rap... Reactionand dupa cea de-a doua amanare consecutiva a sedintei Guvernului in cadrul careia ar fi urmat sa…

News Sina rupta. Trafic feroviar afectat pe magistrala Sighi... Au aparut probleme la nivelul circulatiei feroviare, pe magistrala de cale ferata 300 Sighisoara – Brasov. UPDATE: Se…

News Firea, despre proteste: E pacat ca opozitia le-a confiscat Oficialul PSD a tinut sa sublinieze un anume aspect fata de manifestarile de seara trecuta, din Capitala,…

News Discutii de ultima ora dupa amanarea sedintei de Guvern Pe fondul amanarii, o data in plus, a sedintei Guvernului, in cadrul careia urmau sa fie discutate…

News Sedinta extraordinara de Guvern nu va mai avea loc nici luni Reuniunea speciala a Cabinetului Tudose, cea privind modificarile fiscale, se amana o data in plus. UPDATE: Urmeaza…

News Masacru intr-o biserica din Texas: 26 de vieti curmate ... Inarmat cu o pusca, un barbat a impuscat mortal 26 de persoane aflate intr-o biserica baptista din…

News Motiunea simpla impotriva ministrului Finantelor intra ... Senatorii au in aceasta prima zi a saptamanii in program dezbaterea motiunii simple indreptate catre ministrul Finantelor.…

News Cod galben de ceata, dar si de vant. Negura persista pa... Fenomenul observat inca de la primele ore ale zilei in Capitala si care, pe in unele zone,…

News Familia Regala: Starea generala a Regelui Mihai s-a agravat Cele mai recente informatii despre starea de sanatate a Regelui Mihai, venite in aceasta prima zi a…

News Fum la metrou, la Piata Victoriei. Explicatia La doar cateva zile de cand aparuse problema de pe tronsonul Izvor-Politehnica Grozavesti, iscata de caderea pe…

News Carles Puigdemont s-a predat politiei Presedintele destituit al executivului catalan , impreuna cu patru fosti ministri, aflati sub mandat european de arestare…

News Dolce & Gabbana trec pe macaroane! Chiar ca-s macaronari italienii astia, inclusiv stilistii Stefano Gabbana si Domenico Dolce, care mai nou vor sa…

News Pazea, vine “criptorubla”, bitcoinul rusesc Luna octombrie a acestui an este una care ar putea ramane in istoria criptomonedelor. In aceasta luna,…

News Previziuni nemiloase: o iarna lunga si rece! Se spune ca intr-o carte veche de mai multe secole (tocmai din 1359), numita “Gromovnic din batrani”, …

Poza Zilei Jocuri de putere In familia lui Rares Bogdan, jocurile de putere se desfasoara un pic diferit. El se da mare…

Horoscop Horoscop 6 noiembrie 2017 – Se pare ca va simtit... BERBEC Sunteti nevoit sa faceti un drum neplanificat. Desi se intrevad cateva dificultati, aveti sanse sa rezolvati…

News Maraton asiatic pentru Trump Presedintele SUA a ajuns, ieri, in Japonia, prima etapa a unui turneu important in Asia dominata de…