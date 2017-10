Moartea Reginei, anuntata de „caderea London Bridge”!

Desi la venerabila varsta de 91 de ani, Regina Elisabeta a II-a este prezenta in viata sociala, Palatul Buckingham a pus la punct un plan pentru scenariul mortii celui mai longeviv monarh al Marii Britanii.

„A cazut London Bridge”, este mesajul codificat prin care oficialii Palatului Buckingham vor informa premierul Marii Britanii despre decesul reginei. Informatia va fi trasmisa pe linii telefonice cu circuit inchis, pentru inceperea ceremoniilor funerare, dar fara a anunta oficial populatia tarii despre moartea monarhului, a dezvaluit politia britanica. Ulterior, sediul secret din Londra al Foreign Office Global Response Centre, va transmite mesajul catre guvernele a 15 state din afara Regatului, aflate sub conducerea Reginei Elisabeta a II-a, dar si altor 36 de state, apropiate de simbolul monarhiei britanice. Apoi vestea va ajunge la guvernatori, ambasadori si premieri. Publicul larg va afla mult mai repede despre decesul reginei, cum nu s-a intamplat la moartea regelui George al V-lea si a Printesei Diana, evident, in epoca Internetului o astfel de informatie nu poate sa fie “tinuta la secret” mult timp. In mass-media, BBC era de regula prima institutie care primea vesti de la Palatul Buckingham.