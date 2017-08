Moartea caprioarei. In direct la Realitatea TV

Pe Denise Rifai o cunoasteti. E acea faptura gingasa de la Realitatea TV, doldora de priviri inocente, care pe mine ma induioseaza de parca ar recita Rares Bogdan „Moartea caprioarei” cu capul pe umarul lui Cozmin Gusa si cu batista pregatita pentru lacrimi, numai sa fie operatorul pe faza.

Adevarul este ca micuta aroganta cu veleitati de moderatoare nu avea cum sa nu te impresioneze. Atata putere de a face o emisiune de succes dintr-o emisiune care te exaspereaza prin banalitate nu intalnesti la tot pasul.

Denise sufera de Rompetrol

Ponta, invitatul, se vede ca era pus pe rele. A venit montat sa ceara ca postul de televiziune care-l gazduia sa-si plateasca darile la stat. Hai mai, nene, pe canicula asta? Si de unde sa scoata Gusa ‘j de milioane de euro? Eu stiam de vreo 23, poate s-or mai fi adunat intre timp. Poate o mai fi dat ceva inapoi. Habar n-am. Ponta, capul rautatilor, o tinea mortis pe a lui, ca din 2011 televiziunea este in insolventa dar nu a miscat un leu catre stat. Exact aici a intervenit momentul de maxima inspiratie mondiala a Denisei Rifai. Doamne, cum i-a adus ea aminte fostului premier ca a taiat taxele unor companii, cum ar fi Rompetrol, par exemple. Iar Ponta, nerabdator, i-a servit-o direct din mana: „spuneti prostii”! Degeaba incerca el sa sustina ca o societate are termen trei ani sa iasa din insolventa, Denise o tinea pe-a ei. Este foarte adevarat ca din 2011 si pana acum sunt mai mult de trei ani, orice socoteala cadea in fata logicii Denisei: Rompetrol! Rompetrol!

Voi cere prim-ministrului Tudose sa va oblige sa platiti, doar ca nu tipa Ponta. Rompetrol, Rompetrol, se auzea dinspre Rifai. Pana la urma, dragalasa faptura si dulcea creatura care raspunde la numele de Denis avea dreptate. Daca asa stia ea, asa spune. „Nu intrati in subiectul asta pentru ca nu va avantajeaza”, incerca fostul premier sa scape din panza de paianjen. Denise, care statea in bataia pustii precum caprioara lui Labis, il infrunta cu darzenie. Dar si cu inconstienta specifica a celei care, in fata camerelor, crede ca e puternica prin machiaj, culoarea parului si baterea de pleoape. Of, Denise. Mananc si beau. Mananc si mor. De ras.