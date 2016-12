Moarte suspecta la Opera bucuresteana: corist gasit fara suflare

Au fost momente de groaza pentru angajatii Operei, din Bucuresti. Oamenii au chemat de urgenta medicii,apeland 112, dupa ce au gasit, in cursul diminetii de marti, trupul unui barbat, prabusit la etajul 5, in incinta cladirii.

Primele verificari au scos la iveala faptul ca victima – pe care, din pacate, medicii nu au mai putut-o salva- facea parte din corul Operei. De altfel, reprezentantii institutiei de cultura confima cazul, mentionand ca baritonul a fost gasit pe “scara de acces de la etajul 5 spre cupola Operei Nationale Bucuresti, zona unde nu sunt ateliere sau sali de repetitie, spatiu in care personalul artistic nu isi desfasoara activitatea”.

Momentan nu se cunosc detalii in privinta circumstantelor in care a sfarsit barbatul. La Opera au ajuns, pe langa medicii de la Ambulanta, si oamenii legii. Acestia din urma au demarat investigatiile, astfel incat sa se lamureasca in privinta conditiilor in care a sfarsit barbatul. Se iau in calcul atat varianta unui accident cu consecinte dramatice, cat si pe aceea a unei intentii a victimei de a-si pune capat vietii.

sursa foto: facebook/Opera Nationala Bucuresti

