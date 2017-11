Moarte suspecta a procurorului lui Puigdemont

Procurorul general al Spaniei, Jose Manuel Maza, cel care a initiat urmarirea penala impotriva separatistilor catalani cu liderul Carles Puigdemont in frunte, a decedat subit, sambata, la Buenos Aires, a comunicat parchetul spaniol.

Jose Manuel Maza a decedat intr-un spital din capitala argentiniana, unde fusese internat cu o zi in urma, ca urmare a ”unei infectii” din cauza diabetului de care suferea, potrivit unui comunicat al Parchetului General al Spaniei. Cel mai inalt reprezentant al ministerului public spaniol (66 de ani) participa la Buenos Aires la o adunare a procurorilor ibero-americani. Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, l-a omagiat pe Twitter pe Maza, exprimandu-si ”recunostinta si multumirile pentru o viata de munca in serviciul Statului”. Ministrul spaniol al Justitiei, Rafael Catala, a omagiat ”un extraordinar jurist si un servitor al statului”.

José Manuel Maza ocupa pozitia de procuror general de aproximativ un an. El este cel care, in urma referendumului de independenta, interzis, de la 1 octombrie din Catalonia, a cerut inculparea pentru rebeliune, razvratire si deturnare de fonduri publice a membrilor guvernului catalan destituit, opt dintre acestia fiind in prezent in detentie provizorie. Alti cinci, printre care si presedintele catalan demis Carles Puigdemont, au fugit la Bruxelles, unde asteapta o decizie a justitiei belgiene privind mandatul european de arestate emis de Spania. In Spania, procurorul general este numit de rege la propunerea guvernului. Pe de alta parte, 12 din cei 14 membri ai guvernului catalan (destituit la sfarsitul lunii octombrie) se prezinta pe cele doua principale liste electorale ale formatiunilor separatist, ”Impreuna pentru Catalonia”-al fostului sef al guvernului catalan, Carles Puigdemont, si ”Stanga republicana a Cataloniei” condusa de vicepremierul Oriol Junqueras. Sapte din acestia, inclusiv Junqueras, se afla in inchisoare, in asteptarea unui proces privind acuzatii de rebeliune, razvratire si utilizarea abuziva a fondurilor publice, in timp ce Puigdemont si alti patru fosti ministri se afla in Belgia, contestand cererea de extradare depusa de catre autoritatile spaniole.