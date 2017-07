Mitropolia Moldovei: Pana la luarea unei decizii in ancheta, episcopul Husilor poate sluji

Un reprezentant al Mitropoliei Moldovei a facut, luni, o serie de precizari pe marginea inregistrarii in care ar aparea episcopul Husilor.

“Sunt lucruri urate pe acea inregistrare, in contradictie totala cu morala crestina, iar in personajele pe care le-am vizionat acolo (…) unul dintre personaje pare a fi episcopul Husilor”, a precizat Marian Timofte, preotul punand accent pe faptul ca este vorba despre o inregistrare de 18 minute si ca in cazul de fata e nevoie sa se faca o expertiza tehnica, de catre specialisti.

Prelatul a subliniat, totodata, ca situatia va fi inaintata Sinodului permanent al Bisericii si ca episcopul nu a facut o solicitare de suspendare. “In urma investigatiei se vor trage concluzii. Daca ce am vizionat astazi este real, cu certitudine episcopul Husilor va fi caterisit. Pana la luarea unei decizii (…) el poate sluji”, a punctat purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, care s-a ferit sa dea un orizont de timp pentru finalizarea anchetei in cazul de fata.

sursa foto: mmb.ro