”Mitraliera” Radulescu a ramas si fara AKM si fara masina

Pesedistul Catalin Radulescu a suferit o noua paguba: i-a fost furata o limuzina pricopsita, de vreo 140.000 — 150.000 de euro.

”Deputatul mitraliera” este urmarit de ghinioane. Intrat intr-un des con de umbra dupa episodul in care ii ameninta pe protestatari ca este gata sa puna AKM-ul pe ei, Catalin Radulescu reapare in peisaj dupa ce a fost pagubit de masina. Una scumpa tare si despre care deputatul spune ca nici macar nu-i apartinea lui, ci era a fratelui sau. Dedicat trup si suflet meseriei de parlamentar sau doar banuitor din fire, Radulescu a lansat o ipoteza socanta, si anume aceea ca hotii nu ar fi fost interesati de bijuteria auto de ‘jde mii de euro, ci de semnaturile stranse de pesedisti pentru sustinerea modificarilor aduse legilor Justitiei! “Era cat pe ce sa imi fure si semnaturile pe Legile Justitiei, numai ca am avut asa o inspiratie mergand spre scara blocului si am zis sa le iau, sa ma mai uit un pic pe ele si nu le-au putut lua. Ii rog pe hotii profesionisti care mi-au luat masina sa imi aduca masina, ca legile sunt la mine. Eu nu mai cred in coincidente! Anul trecut am crezut ca un nebun s-a dus exact la masina mea, i-a placut si a tras opt gloante ca deranjez eu uneori. De data asta, chestia asta nu o mai cred, pentru ca s-a intamplat exact cand eu am venit cu aceste modificari ale Legilor Justitiei, Codului penal si Codului de procedura penala”, si-a prezentat Radulescu propria versiune asupra furtului. Daca tot crede cu tarie in ea, Radulescu si-a ratat sansa de a-si recupera masina: nu le-a promis hotilor, la schimb cu bolidul de lux, o copie dupa mult mai pretioasele proiecte legislative.