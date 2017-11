Miss Univers 2017, frumoasa din Africa de Sud

O tanara din Africa de Sud, care preda cursuri de autoaparare, este noua Miss Univers. Regina a frumusetii a fost incoronata, duminica seara, in Las Vegas, intr-un spectacol grandios.

La auzul vestii, un zambet larg a luminat chipul lui Demi-Leigh Nel-Peters, in varsta de 22 de ani. Tanara, care se viseaza actrita, are o diploma in management, dar si un hobby deloc banal: a devenit expert in tehnici de autoaparare, dupa ce a fost amenintata cu arma pe strada, pe cand era deja detinatoarea titlului de Miss Africa de Sud. Podiumul concursului Miss Univers a fost intregit aseara de Miss Colombia si Miss Jamaica. Ele au iesit in evidenta dintr-un numar record de participante: 92. Trei tari au fost reprezentate pentru prima oara: Cambodgia, Laos si Nepal. In plus, dupa 45 de ani de absenta, Irakul a revenit in competitie. Steve Harvey s-a intors in postura de maestru de ceremonii dupa gafa uriasa din 2015, cand, in momentul de apogeu, le-a incurcat pe ocupantele primelor doua locuri intre ele. Asa ca, aseara, a profitat de ocazie ca sa se ia singur peste picior. ”Sunt recunoscator celor care organizeaza Gala Oscarurilor! Au reusit s-o faca mai lata decat mine! Sa va explic ceva: titlurile “Moonlight” si “La La Land” nu seamana nici pe departe. Erau doar doua filme cu sanse reale si ei le-au incurcat! Macar greseala mea afecta…. 80 de tari!”, a spus amuzat Steve Harvey.