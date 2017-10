Misa – prost de bubuie sau om de sacrificiu

Anuntul legat de introducerea taxei de solidaritate este a treia mare duda data de actualul ministru de Finante Ionut Misa. Un ministru in cazul caruia ori gura bate fundul, ori are rol de ”turnesol” ori de cate ori trebuie testate noi masuri nepopulare.

La fel ca in cele doua cazuri precedente (desfiintarea Pilonului II de pensii si introducerea unui split TVA obligatoriu pentru toate firmele), anuntul legat de introducerea taxei de solidaritate a starnit un intreg balamuc. Scandalul pornit dupa anuntul facut de Misa s-a intetit si mai rau dupa ce reprezentanta UE in Romania l-a contrazis pe ministru, afirmand ca introducerea unei astfel de taxe nu este ”o obligatie impusa de UE”. Lasate intai sa dea in fiert, ambele medii, bugetar si de afaceri, au fost calmate, ieri, de vicepremierul Marcel Ciolacu. ”Nu va exista nicio taxa noua si atat pe angajator, cat si pe angajat nu o sa-i coste niciun leu in plus in anul viitor”, a decretat Marcel Ciolacu. Afirmatia lui Ciolacu scoate Guvernul din malaxor dar il acopera totodata de ridicol pe Ionut Misa. Un ministru al Finantelor despre care este greu de spus ce importanta ar mai putea avea in Guvern din moment ce toate initiativele si zicerile sale sfarsesc prin a fi contrazise chiar de Executivul din care face parte. Posibil este si ca Misa sa joace cu bunastiinta rolul prostului si asta pentru a se afla din timp daca romanii mai pot sau nu inghiti noi biruri. Caz in care singura problema a lui Ionut Misa este aceea ca atunci cand faci pe prostul mult timp risti sa ramai asa.