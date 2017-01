Miron Cozma a ajuns la Parchet: Sunt victima la CEDO si inculpat aici. E de rasul lumii

Audierile in ”Dosarul Mineriadei” continua, de aceasta data prezentandu-se la Parchet Miron Cozma.

La cateva saptamani de cand s-a facut public faptul ca numele sau se numara printre cele ale persoanelor urmarite penal in aceasta speta, fostul lider al minerilor din Valea Jiului a revenit la Parchetul General, pentru a sta de vorba cu anchetatorii care se ocupa de ”Dosarul mineriadei din iunie 90”.

Din fata cladirii Parchetului, inainte de a ajunge sa stea de vorba cu procuoriri, adica la doar cateva minute dupa ora 9, Cozma a tinut sa sublinieze o situatie greu de explicat. ”Mie nu mi-e teama de Procuratura, mi-e teama doar de Dumnezeu. (…) Eu, Miron Cozma, sunt victima la CEDO si, se pare, inculpat aici. E de rasul lumii (…) ei stiu, procurorii, ca n-au ce sa-mi faca”, a subliniat fostul lider al minerilor. Cozma nu a venit singur, ci insotit de avocat, si este audiat si la momentul de fata.

Va amintim ca deunazi s-au prezentat la Parchet, in aceeasi speta, Andrei Plesu, ministru al Culturii la momentul producerii evenimentelor sangeroase, audiat ca martor, dar si omul de media Adrian Sarbu, cercetat in aceasta cauza. Zilele trecute, prin fata procurorilor au trecut si Victor Ciorbea, audiat, de asemenea, in calitate de martor, dar si Gelu Voican Voiculescu.

sursa foto – b1.ro

